بسبب أزمة مالية ..انتحار شاب بحبل غسيل داخل منزله بالغربية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على التخلص من حياته، بشنق نفسه داخل غرفة نومه داخل منزله بقرية "دمشيت "، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية ، مستخدمًا حبل غسيل علقه في سقف الغرفة، بسبب مروره بضائقة مالية.









تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة طنطا ، بورود بلاغ من أهالي قرية "دمشيت "، دائرة المركز، بانتحار شاب بشنق نفسه داخل منزل أسرته بالقرية.





وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب يدعي "على. ب "45 عاما ، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها، ووجود حبل غسيل ملفوفًا حول رقبته، وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بأزمة مالية في الفترة الأخيرة، وفوجئوا بانتحاره .



