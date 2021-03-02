ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب أزمة مالية ..انتحار شاب بحبل غسيل داخل منزله بالغربية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على التخلص من حياته، بشنق نفسه داخل غرفة نومه داخل منزله بقرية "دمشيت "، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية ، مستخدمًا حبل غسيل علقه في سقف الغرفة، بسبب مروره بضائقة مالية.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة طنطا ، بورود بلاغ من أهالي قرية "دمشيت "، دائرة المركز، بانتحار شاب بشنق نفسه داخل منزل أسرته بالقرية. 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب يدعي "على. ب "45 عاما ، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها، ووجود حبل غسيل ملفوفًا حول رقبته، وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بأزمة مالية في الفترة الأخيرة، وفوجئوا بانتحاره .

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتحار تلميذ بحبل في سقف منزل أسرته بسوهاج

لم يتحمل فراق زوجته .. ثلاثيني يُنهي حياته منتحرًا بالشنق في سوهاج

انتحار شاب شنقا في منزله بالمحلة الكبرى بسبب أزمة نفسية

انتحار شاب في أرض زراعية بقرية شبرا اليمن بالغربية

أزمة نفسية.. شاب ينتحر شنقا داخل غرفة نومه بطنطا

ترشيحاتنا

30 يونيو 2023.. تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الشهر العقاري

دخل العمليات ادعوا له.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال | خاص

بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان