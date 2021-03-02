أحسدك أيها الكفن.. رسالة فرعونية رومانسية من زوج لزوجته المتوفاة.. فيديو

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين، إن السنوات الأخيرة تعد نقطة فارقة فى التاريخ المصرى، حيث ظهرت اكتشافات أثرية جديدة، وتم اكتشاف آثار فى منطقة بسوهاج منذ يومين، لافتًا إلى أن سوهاج والدقهلية من أكثر المحافظات وجودًا للآثار.









وأضاف شاكر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المتاحف الأجنبية كالبريتش ميوزيم واللووفر تتميز بعرض الآثار المصرية لأن لها قيمة، مشيرًا إلى أنه منذ فترة تم اكتشاف قطعة فخار محفور عليها رسالة من زوج لزوجته المتوفاة.









وتابع: "الرسالة كانت رومانسية للغاية ومكتوب بها "أحسدك أيها الكفن، لأنك تضم ما لا أستطيع أن أضمه".









وأشار إلى أن الأثر لا يقيم بحجمه ولكن بالمعلومة التى يحتويها، منوهًا إلى أن أرض مصر بها خير كثير جدًا، والكشف الأثرى الأخير عرضته أكثر من 200 وكالة أنباء، لافتا إلى أن الاكتشافات الأثرية الحديثة تعمل على تنشيط السياحة.



