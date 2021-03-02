ورش عمل تعليمية لطلاب وخريجي كليات الآثار والسياحة والفنادق بمتحف رشيد

ينظم متحف رشيد الوطني أربع ورش عمل تعليمية لطلبة وخريجي كليات الآثار والسياحة والفنادق، من خلال التعليم عن بُعد بإستخدام منصة Microsoft teams.





جاء ذلك في إطار جهود قطاع المتاحف للتواصل مع المجتمع وتنمية مهارات الكوادر الشابة.





وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن تلك الورش سوف تعمل على نشر الوعي السياحي والأثري بين الطلبة وخلق جيل جديد من الشباب على درجة عالية من التدريب على كافة مهارات التواصل المجتمعي والمعرفة بتراثه والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن تلك الورش سوف يديرها نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الآثار والسياحة.





وسوف يتم تنظيمها على ثلاث مراحل خلال شهر مارس وإبريل ومايو؛ بحيث تكون المرحلة الأولى بالتنسيق مع كلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٧ مارس إلى ١١ إبريل لتشمل ورشتين، إحداهما عن "المتاحف بمنظورها الحديث“، و الثانية عن ” تاريخ المنسوجات وطرق حفظها.“





أما المرحلة الثانية فسوف تكون بالتنسيق مع مركز دراسات الخطوط قطاع البحث الأكاديمي مكتبة الإسكندرية، خلال يومي ٢٥و ٢٦ إبريل، وستتضمن ورشة عن ” النقوش والكتابات العربية ما بين كتابة المصحف الشريف وجغرافية دور الضرب“.



