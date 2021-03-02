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تعليم

الاتحاد الرياضي للجامعات يستضيف مؤتمر نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:38 ص
مؤتمر نحو مستقبل
مؤتمر "نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية"
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نهلة الشربيني
استضاف الاتحاد الرياضي للجامعات المؤتمر الدولي "نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالتعاون مع معهد الفنون القتالية والعلوم (IMAS Egypt).


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ويعقد المؤتمر بالنظام الهجين، بحضور ٨٠٠ مشترك على تطبيق زووم، و٥٠٠٠ مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي من دول "السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، إنجلترا، فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، اليابان".


وأشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ورئيس المؤتمر الفخري بالتنظيم المتميز للحدث، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أهم المؤتمرات والأحداث التي تنظمها الجامعة خلال الفترة الحالية.


من جانبه، أكد الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أهمية المحاور التي يناقشها المؤتمر، مشيرًا إلى أن IMAS Egypt يعد المعهد الأول من نوعه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذي يدرس رياضات الفنون القتالية والدفاع عن النفس علميًّا وتقنيًّا، معربًا عن أمله أن يكون هذا المؤتمر بداية قوية وعلمية للفنون القتالية في أفريقيا والوطن العربي.


وأوضحت الدكتورة حنان عبد الفتاح، عميدة كلية التربية الرياضة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور والموضوعات المرتبطة بالفنون القتالية، منها: الممارسة والمنافسة للفنون القتالية في ظل جائحة كورونا، والتطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنية والخططية في الفنون القتالية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي برياضات الفنون القتالية، والاتجاهات الحديثة في إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.


شهد المؤتمر اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية (الأوكسا)، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور وسام الشيخلي، رئيس الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة، والدكتورة دعاء شوقي، والرئيس العلمي لمعهد مصر IMAS.
الاتحاد الرياضي للجامعات يستضيف مؤتمر نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية
الاتحاد الرياضي للجامعات يستضيف مؤتمر نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية
الاتحاد الرياضي للجامعات يستضيف مؤتمر نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية
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