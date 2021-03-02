مجلس مرسي مطروح: ممنوع التعامل مع أى كيانات وهمية لتحقيق أغراض شخصية

أصدر المركز الإعلامي لمركز ومدينة مرسى مطروح ، بيانا صباح اليوم الثلاثاء، أكد فيه علي ضرورة عدم تعامل المواطنين مع أى كيانات وهمية لتحقيق أغراض شخصية.









وأضاف المركز الإعلامي في بيانه، أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود أشخاص تدعي صفات وكيانات لتبني حلول لشكاوي المواطنين بدون أي سند قانوني ولأغراض ومصالح ومكاسب شخصية .





ويهيب مجلس مدينة مرسى مطروح بالسادة المواطنين الشرفاء عدم الانسياق وراء الأشخاص الذين يدعون وينسبون جهود مجلس المدينة لأنفسهم وهي الاختصاصات الأصيلة والخدمات التي يقوم بها مجلس المدينة لخدمة المجتمع يوميًا .





وأوضحوا أن القنوات الشرعية لتقديم شكاوي المواطنين هي : -

- بوابة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء

- مبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية

- مبادرة اسأل المحافظ

- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح

- صفحات التواصل الإجتماعي لديوان عام المحافظة ومدينة مرسي مطروح .

فهذه الجهات الرسمية هي التي نستقبل منها الشكاوي والردود علي المواطنين وذلك في اطار اللوائح والقوانين المنظمة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.





كما أوضحوا أنه لا يوجد أشخاص تمثل هذه الجهات الرسمية ومن يدعي حل الشكاوى دون صفة رسمية ويخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه من ينتحل أو يتحدث بالنيابة عن مجلس المدينة. او ينصب نفسه علي مصالح المواطنين ومسئوليات مجلس المدينة والمزايدة من أجل أهداف ومآرب أخري .





ويؤكد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، بأن مكتبه مفتوح لجميع أطياف المجتمع بكافة تركيباته بدون استثناءات للاستماع لشكاوي المواطنين وتقديم الحلول في اطار المصلحة العامة ، مؤكدا باننا نعمل جاهدين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والوقوف علي المشاكل لتقديم الحلول السريعة العاجلة.



