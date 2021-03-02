شاهد.. دنيا بطمة تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

أعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وهي من كلمات "عماد الأسعد"، تمهيدا لطرحها قريبا .





ولفتت دنيا بطمة ، عبر "زووم" لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا ، إلى جانب ألبوم مغربي كامل .





وأضافت: "أعتذر للشعب المصري عن تقصيري بالغناء المصري ، والذي يسعد به الوطن العربي كله ، وإن شاء الله أنزل ألبوم كامل مصري .





وتابعت: كل إنسان ناجح ليه أعداء ، وحملات التشويه زالت بفضل جمهوري ، ودعاء أهلي ووقوف زوجي لجانبي .



