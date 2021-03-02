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توك شو

شاهد.. دنيا بطمة تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:08 ص
المطربة دنيا بطمة
المطربة دنيا بطمة
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نورهان رأفت
أعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وهي من كلمات "عماد الأسعد"، تمهيدا لطرحها قريبا .

ولفتت دنيا بطمة ، عبر "زووم" لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا ، إلى جانب ألبوم مغربي كامل .

وأضافت: "أعتذر للشعب المصري عن تقصيري بالغناء المصري ، والذي يسعد به الوطن العربي كله ، وإن شاء الله أنزل ألبوم كامل مصري .

وتابعت: كل إنسان ناجح ليه أعداء ، وحملات التشويه زالت بفضل جمهوري ، ودعاء أهلي ووقوف زوجي لجانبي .

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