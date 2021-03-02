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رسميًا.. شاهد أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعي للسيارات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:16 ص
محطات غاز
محطات غاز
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ريهام فيكتور
قال المهندس جمال عسكر، خبير هندسه الطرق ورئيس لجنه الصناعة بنقابة المهندسين، إن الحكومة أطلقت رسميًا أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات الغاز للسيارات.  

وأضاف المهندس جمال عسكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أننا عندما قمنا بتحويل السيارات للعمل بالغاز وصل عدد السيارات التى تم تحويلها من عام 95 حتى الان لحوالى 420 الف سيارة.

وأشار إلى أننا نمتلك فى مصر  230 محطة تقول بالتمويل عن طريق الغاز ، اذا نحن نمتلك عجز فى 190 محطة ، مضيفا أن عدد المحطات فى نهاية 2023 تصل إلى 670 محطة ، إذ تكمن ميزة الابلكيشن فى التعرف على أقرب محطة للمواطن.

وأكد أن التطبيق يساعد قائدي السيارات التي تعمل بالغاز فى التعرف على أماكن أقرب المحطات الموجودة حولك.
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