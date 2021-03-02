خبراء السياحة: زيادة معدلات رحلات الطيران إلى مدن البحر الأحمر من أوروبا

أكد الخبير السياحى عصام علي أن النصف الثانى من شهر مارس سيشهد ارتفاعا في معدلات رحلات الطيران الوافدة إلى مرسى علم من جنسيات مختلفة، متوقعا زيادة الرحلات البولندية إلى 7 رحلات بداية من 13 مارس، وكذلك ارتفاع معدلات الرحلات التشيكية إلى 5 رحلات، وكذلك الرحلات الأوكرانية لرحلتين بدلا من رحلة واحدة، مع استمرار وصول رحلة أسبوعيا من سويسرا.





وقال إن هناك عددا من الجنسيات قررت معاودة رحلاتها لمرسى علم مثل الرحلات الإيطالية، والكازاخستانية، خاصة بعد إعلان أكبر شركة مصدرة للسياحة الإيطالية لمصر عن البدء فى حجز رحلاتها لمدن مرسى علم وشرم الشيخ بداية من 6 مارس المقبل.





من جهته، قال سيد الجابرى، مدير إحدى شركات السياحة بمدينة الغردقة، فى تصريحات صحفية، إن مطار الغردقة الدولى، سوف يستقبل بداية من منتصف مارس المقبل 38 رحلة طيران شهرية من دولة كازاخستان، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا من خلال رحلات مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الجابرى أنه من المقرر أن تنقل تلك الرحلات القادمة من كازاخستان قرابة 5 آلاف سائح شهريا، حيث إنه من الشهر المقبل توقع خبراء السياحة زيادة معدلات رحلات الطيران من الدول المختلفة، خاصة أوروبا ومن بينها ألمانيا وإيطاليا وأكرانيا والتشيك.

وأوضح أنه من المقرر أيضا أن تعتزم شركة طيران عارض ألمانية، زيادة عدد رحلاتها إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من شهر مارس المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيا بعد وصولها رحلة واحدة أسبوعيا، ورفعها إلى 3 رحلات أسبوعيًا لمدينة الغردقة مطلع أبريل المقبل.