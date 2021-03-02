وزير القوى العاملة: هدفنا إحساس العامل بالأمان

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الهدف الأساسي من انطلاق مبادرة وثائق التأمين العمالة غير المنتظمة هو احساس العامل بالأمان.

وأضاف سعفان خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية "عملنا علي إعداد وثيقة التأمين منذ فترة وخرجت للنور من بداية يناير 2021" مشيرا إلي أن عدم وجود أي تأمين علي العمالة غير المنتظمة كان أكبر مايؤرقهم في الحياة.





وتابع "العامل كل يوم الصبح وهو خارج بيدعي ربنا يرجعه بالسلامة لبيته وأولاده من خوفه عليهم في حال حدوث أي مكروه ولذلك كان لابد من عمل مبادرة تعيد الامان في نفوسهم".





وقال إن العامل يعيل هم أسرته وأبنائه حال حدوث مكروه له ولذلك جاءت وثيقة التأمين لتعويض الأسرة حال حدوث وفاة او أي إصابات سواء عجز جزئي أو عجز كلي.





وقال سعفان انه تم توفير 191 ألف وثيقة من بداية يناير للعمالة غير المنتظمة علي مستوى 27 محافظة تم صرف منها 3479 في محافظة الإسماعيلية.





وتابع موجها حديثه لمدير القوى العاملة بالإسماعيلية "الرقم محتاج يزيد ،محتاجين نضيف علي العمالة المسجلة لدينا ولابد من الانتقال للشركات الخاصة وشركات المقاولات وتسجيل العمال بها مع ضرورة تسجيل مهنة كل عامل في بطاقة الرقم القومي الخاص به".





وتوجه وزير القوى العاملة لمحافظة الاسماعيلية لتوزيع وثائق التأمين علي العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية وعقود العمل لبعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.