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حوادث

تأجيل نظر طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ6 أبريل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:43 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد في أحداث السفارة الأمريكية الثانية الي جلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع على مذكرة النيابة.


كانت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم اخر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".


كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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