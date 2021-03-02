إغلاق باب التسجيل بمسابقة Talent بالعربي.. و20233 شابا يتنافسون فى 12 مجالا

في إطار برنامج Talent بالعربي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، أعلنت الوزارة عن إغلاق باب التقدم للمسابقة أمام المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما.









وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن عدد المشاركين بلغ 20 ألفا و233 مشاركًا، يتنافسون في ١٢ فرعا ثقافيا وفنيا، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة ٣ ملايين جنيه.









ومن المقرر أن تبدأ التصفيات النهائية لمسابقة برنامج Talent في منتصف شهر مارس المقبل؛ لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى بكل مجال، وتوزيع الجوائز المخصصة لهم.











يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى اكتشاف الموهوبين، ورعايتهم ، وصقل مهاراتهم، وتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم في شتى المجالات.







