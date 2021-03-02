إعدام ٥٨ شيشة في المقاهي المخالفة بمركز المحمودية

شدد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات للوقوف على التزام عمل المقاهي بتطبيق الإجراءات ومنع تقديم الشيشة.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







في السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة كامل علي غطاس، حملة ليلية بنطاق "السبيل - عزبة الست - سنبادة - عوض كشك - أبو سليمان كفر الرحمانية"، أسفرت عن إعدام ٥٨ شيشة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







كما تم التشديد على تكثيف الحملات والمرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات لمتابعة الالتزام بتنفيذ جميع القرارات الاحترازية الخاصة بمواعيد الغلق واشتراطات التشغيل وتطبيق المعايير الوقائية.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، الأربعاء الماضي، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:

- إزالة ١٥٠ حالة إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد.

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية.

- رفع ٢٢ حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشة بكوم حمادة.

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع "الجيش - قونيا - الكورنيش - النافورة - السريع - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الأتوبيس" بدمنهور.





كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.





وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة مقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد.

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