ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتحسين الخدمة.. التنمية المحلية يتابع تنفيذ المشروعات في شمال سيناء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح

بحث  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى محافظة شمال سيناء،  بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم. جاء ذلك اثناء لقاءه مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمقر الوزارة .

وتم خلال اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلًا عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الاساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.
و استعراض اللقاء  آخر مستجدات تطوير الطرق الداخلية وتوسعة الطرق الحالية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم عملية التنمية الجارية فى سيناء .

كما شهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات الدولة بكل حزم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن ، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم .

وحرص اللواء وزير التنمية المحلية علي استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

كما شهد اللقاء ، متابعة جهود إنشاء التجمعات البدوية والتنموية بالمحافظة وتوصيل المرافق الخدمية المطلوبة لها لتسليمها للمواطنين وفقًا للمخططات المعدة لذلك مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية اللازمة .
كما تابع اللواء محمود شعراوي أيضًا جهود توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر على مستوى المحافظة وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية .

كما تم عرض  أعمال تطوير المرحلة الاولي  التي شهدتها منطقة تل الفرما التاريخية بشمال سيناء ، في إطار مشروع مسار العائلة المقدسة ، وذلك بعد الدعم المادي الذي قدمته الوزارة للمحافظة بمبلغ ٦ ملايين جنيه .
وقد تضمن  تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدى إلي تلك النقطة المهمة من نقاط المسار بطول ٤ كم وإنارتها وتشجيرها وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان ومدينة الفرما بطول 5.5 كم. ، وقال المحافظ انه تم الانتهاء تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية .

وقال اللواء شوشه بأن اللواء محمود شعراوى،  أكد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة .
وطالب ايضا بضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة ، ومتابعة التطوير الجارى لمدينة العريش وظهورها بالصورة الحضارية .اقرأ ايضا:

زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

هدية من الصين.. العراق يعلن بدء عمليات التطعيم ضد كورونا

عصام الحضرى: أتمنى التوفيق للكرة الإماراتية

للموظفين بالدولة.. علاوات تشجيعية وحوافز تميز بقانون الخدمة المدنية

بفستان جرئ.. شاهد روبي في أحدث ظهور لها

جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة