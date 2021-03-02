وزيرة الثقافة والمحافظ يطلقان فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".. وتكريم 7 شخصيات

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفال "باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" والتى تستمر طوال العام الحالي 2021 وذلك في السابعة مساء الخميس 4 مارس بالمركز الثقافي في بورسعيد .

وقالت عبد الدايم، لأن تقليد الاحتفال بعاصمة الثقافة المصرية يعكس الحرص على استمرار تنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر.

وأضافت أن الثقافة والفنون بوجه عام تُعد الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها علي العقل والفكر المتوازن.

وتابعت أنه تم اعداد أجندة احتفالية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والابداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة في مجالات المسرح ، السينما ، الموسيقى والغناء ، الفنون الشعبية والاستعراضية ، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى ، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية ، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والادبية في الشعر والقصة وغيرها فضلًا عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية الى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الاثرية بالمدينة وغيرها من الأنشطة لتعود المدينة الباسلة درة للثقافة والفنون على أرض مصر .

كما تضاف إلى البنية الثقافية للمحافظة العديد من المشروعات التى تخدم أبناءها وضيوفها منها إعادة افتتاح سينما بورسعيد في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة المدينة الباسلة وأيضا إعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني الجمعة 5 مارس .

تستهل المراسم بعروض لفرقتي بورسعيد للاطفال والفنون الشعبية يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد ، ثم تنتقل الفعاليات الي داخل المسرح وتبدأ بكلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بعدها تكرم سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى وهم الدكتورة فايزة ابو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج ، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين ، المخرج المسرحي سمير العصفورى ، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم ، بعدها يقام الاحتفال الفنى ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الاوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع ، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من اشهر اغانية التي تعبر عن مشواره الفني بجانب مختارات من اغاني التراث الشرقي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي .

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها وكان مقررا اقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم ارجائها نظرا لتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021 .