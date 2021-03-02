عقد 12 ندوة بفرع ثقافة أسيوط حول قضية الثأر بمختلف أبعادها

بدأت إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط،في عقد سلسلة ندوات تتضمن 12 ندوة تنعقد على مدار شهر مارس الجاري لتتناول قضية الثأر بمختلف أبعادها الثقافية والأدبية والاجتماعية والأمنية نظرًا لما تمثله الظاهرة من أهمية بمجتمعات الصعيد،وذلك وفقا لتصريحات الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية.
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وقال إن الندوات سيتم بثها عبر الموقع الالكتروني للثقافة وترويجها بين المواقع الثقافية للتصدي لظاهرة الثأر باعتبارها جريمة في حق المجتمع وحق الفرد وتعطيل لسلطة الدولة والقانون فضلا عن تأثيرها على مختلف أبعاد التنمية.
وأضاف محمد شافع أن انحيازه لاختيار محور الثأر طوال شهر مارس جاء من منطلق أن جريمة الثأر هي ظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع الصعيدي عموما والأسيوطي خصوصا كما أنها ظاهرة خطيرة على مفهوم الدولة وتطويرها وتعزيز نهضتها بمختلف الأوجه، منوهًا بأنه يحاضر في ندوات هذا الشهر الدكتور أشرف كمال والدكتور صابر علي والدكتور ابرهيم على ابراهيم وعددا من كبار الكتاب والمثقفين وهم ماهر مهران وبهاء توفيق وجمال محمد اسماعيل ومنى صلاح ومحمد قبيصي ومحمد عبدالملك.
وأشار مدير الخدمات الثقافية إلى تنوع موضوعات الندوات التي سيتم تنفيذها لتغطية مختلف جوانب القضية وأبعادها، وأنها جاءت تحت عناوين "الجذور التاريخية لظاهرة الثأر في الصعيد"، و"تعزيز الوعي الديني للحد من ظاهرة الثأر"، و"لماذا تعد ظاهرة الثأر من أخطر الظواهر الاجتماعية"، و"لجان فض المنازعات ودورها في خدمة ظاهرة الثأر"، و"ظاهرة الثأر.. الآلية والعلاج"، و"العصبية القبلية ودورها في ظاهرة الثأر في الصعيد"، و"الدراسات الاكاديمية للثأر"، و"كيف تناول الفن المصري ظاهرة الثأر"، و"ظاهرة الثأر من منظور اجتماعي" و"فاعلية الاجراءات الأمنية في مواجهة ظاهرة الثأر" و"ظاهرة الثأر في الابداع الأدبي"، و"ظاهرة الثأر وتغيير مظاهر الحياة الاجتماعية".