عقد 12 ندوة بفرع ثقافة أسيوط حول قضية الثأر بمختلف أبعادها

بدأت إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط،في عقد سلسلة ندوات تتضمن 12 ندوة تنعقد على مدار شهر مارس الجاري لتتناول قضية الثأر بمختلف أبعادها الثقافية والأدبية والاجتماعية والأمنية نظرًا لما تمثله الظاهرة من أهمية بمجتمعات الصعيد،وذلك وفقا لتصريحات الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية.





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وقال إن الندوات سيتم بثها عبر الموقع الالكتروني للثقافة وترويجها بين المواقع الثقافية للتصدي لظاهرة الثأر باعتبارها جريمة في حق المجتمع وحق الفرد وتعطيل لسلطة الدولة والقانون فضلا عن تأثيرها على مختلف أبعاد التنمية.





وأضاف محمد شافع أن انحيازه لاختيار محور الثأر طوال شهر مارس جاء من منطلق أن جريمة الثأر هي ظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع الصعيدي عموما والأسيوطي خصوصا كما أنها ظاهرة خطيرة على مفهوم الدولة وتطويرها وتعزيز نهضتها بمختلف الأوجه، منوهًا بأنه يحاضر في ندوات هذا الشهر الدكتور أشرف كمال والدكتور صابر علي والدكتور ابرهيم على ابراهيم وعددا من كبار الكتاب والمثقفين وهم ماهر مهران وبهاء توفيق وجمال محمد اسماعيل ومنى صلاح ومحمد قبيصي ومحمد عبدالملك.



