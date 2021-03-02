في رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط.. باحث بحريني يوصى بإصدار تشريعات خاصة لحماية المبدعين

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على عمق العلاقات العلمية والبحثية التي تجمع بين الجامعة وعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية بمملكة البحرين الشقيق والتى ترتكز على دعائم قوية من التفاهم والتنسيق المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والتطبيقية وغيرها، مشيرًا ان تلك العلاقات تأتى واحدة من عدة شراكات مختلفة تجمع بين الجامعة ومختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية على المستويات العربية والدولية والعالمية .





جاء ذلك خلال استقباله للباحث البحرينى أنور عبدالوهاب محمد النواف المدرس المساعد بكلية العلوم التطبيقية بالبحرين ، خلال زيارته لجامعة أسيوط لمناقشة رسالته المقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بالجامعة التى حملت عنوان (إشكالات الحماية المدنية لحق المؤلف والحقوق المجاورة "دراسة مقارنة") ، والتى تم بموجبها منحه درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز ، حيث وجه الدكتور طارق الجمال خالص تهنئته إلى الباحث متمنيًا له دوام التقدم والتوفيق العلمي والبحثي.









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جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق وعضو لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة ، والتى ضمت كذلك كلًا من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق رئيسًا ، والدكتور محمد حسن عبدالرحمن أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون وعميد كلية البنات الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا ، والدكتور خالد جمال حسن أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفًا وعضوًا .













و أوضح الدكتور شحاتة غريب أن الباحث حاول من خلال دراسته البحث عن الأسلوب الأمثل لتحقيق الحماية لحق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة من خلال دراسة القيود والاستثناءات التي ترد على حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة والتي ترسم حدود الحماية القانونية المقررة لهم على مصنفاتهم،وتحد من إطلاق حقوقهم في منع الغير من استخدام مصنفاتهم دون إذنهم وذلك انطلاقًا من الأهمية القصوى لحماية حقوق الملكية الفكرية لتلك المصنفات التي ينتجها مؤلفوها، وتطور وسائل التكنولوجيا في نشر هذه الإبداعات بمختلف طرق الاتصال سواء من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني عن طريق الفضائيات أومن خلال شبكة الإنترنت التي كانت توزَع المصنفات الأدبية أو الفنية من خلالها اهم أوجه التطور ، الامر الذى دعا إلى إصدار تشريعات خاصة بحماية المبدعين فى شتى مجالات الآداب والفنون .





وأشار الدكتور شحاتة غريب أن الدراسة أسفرت عن عدد من التوصيات للمشرعين المصرى و البحرينى جاء من ضمنها السير على نهج المشروع الفرنسى فى عدد من الأمور أهمها التوسعة من نطاق الحماية المفروضة لهيئات الإذاعة وذلك بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لبث البرامج للجمهور سواء أكانت سلكية أم لا سلكية ، زيادة مدة حماية هيئات الإذاعة بحيث تصل إلى خمسين سنة من تاريخ البث أو الإرسال ، اعتبار منتجى التسجيلات السمع بصرية من أصحاب الحقوق الجاورة ، نظرًا إلى حداثتها وانتشاراها والتكاليف المادية التى تكبدها المنتج فى إطار إنجاز تذبك التسجيلات السمع بصرية ولتشابه مركزه القانونى مع منتج التسجيلات السمعية.



