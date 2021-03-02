رئيس مياه القناة: تشغيل خزان رفع "الدوايدة" بعد الإحلال والتجديد بكامل طاقته

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انه تم الانتهاء تماما من مراحل الإحلال والتجديد لرافع مياه خزان " الدوايده" بمركز ومدينة التل الكبير، بطاقة تصميمية 400 لتر ث\، مزود بخزان أرضي سعة 4000 متر مكعب، وذلك لضمان استمرارية التشغيل، مزودة بـ 4 طلمبات حديثة، وذلك للقضاء تماما علي مشكلات ضعف مياه الشرب، ووصولها للاماكن المرتفعة، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب و الصرف الصحي بالتل الكبير.

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وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن رافع مياه خزان " الدوايدة" يعمل علي بتوفير مياه الشرب لبر أيمن ترعة الإسماعيلية بدءا من قرية البعالوة مرورا بقرية الشروق، ثم مدينة القصاصين الجديدة، و قرية المحسمة القديمة إنتهاءا برافع مياه أبوعليان الذي يعيد ضخ المياه بشبكات قرية المحسمة الجديدة، مضيفا أن أطوال الشبكات التي يتم تغذيتها من خلال خزان ورافع مياه " الدوايده "84 كم شبكات رئيسة 980 كم شبكات فرعية، وذلك لتوفير مياه الشرب النقية لحوالي 150 ألف نسمة من سكان، بنسبة تغطية تصل إلي حوالي 99% من السكان.





وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة يوميا، وتحت إشراف المعمل الكيميائي من ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.



