بعد إحباط محاولة بيعه بـ٨٠ مليون جنيه.. بدء إجراءات نقل تمثال شبيه أبو الهول إلى متحف الإسماعيلية

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات نقل تمثال شبيه أبو الهول، والذي تم إحباط محاولة بيعه، بنطاق مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.









ورصد موقع "صدى البلد"، إجراءات نقل التمثال الأثري، بالتنسيق بين وزارة الاآثار وشرطة الآثار والأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو صوير.









واتخذت وزارة الآثار تدابيرها بشأن إجراءات النقل، حفاظا على سلامة التمثال ومنعا لتعرضه للخدش، حيث تم تغليفه وتغطيته، وتجهيز سيارة خاصة لنقله إلى مقره الأخير بالمتحف القومي لمحافظة الإسماعيلية، استعدادا لخضوعه للترميم.









وتشكلت لجنة اثرية خماسية، لاستلام تمثال شبيه أبو الهول الأثري، المضبوط بنطاق مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ونقله إلى متحف الإسماعيلية القومي، اليوم الثلاثاء.









وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إنه تم تكليف اللجنة الأثرية الخماسية، باستلام التمثال المضبوط في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير وتسليمه كعهدة شخصية لأمين متحف الإسماعيلية القومي، لإيداعه، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية والمخزنين طبقا للوائح والقوانين.









وضمت اللجنة، علي ضاحي زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والأثرية "رئيسا"، ومحمد عطية علوان، وكيل متحف قصر المنيل "عضوا"، وأحمد إسماعيل حامد، أمين متحف ثالث بمتحف الإسماعيلية القومي "عضوا"، بالإضافة لاختيار عضو ترميم وآخر قانوني.









وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إنه سيتم نقل تمثال شبيه أبو الهول، إلى متحف الإسماعيلية لعرضه للجمهور، وسط اتخاذ إجراءات تأمينية وبالتنسيق مع شرطة الاثار ومركز شرطة أبو صوير.









وأشارت المصادر إلى تغليف التمثال لحمايته من خلال خطوات علمية سليمة لنقل التمثال، باستخدام ونش وأحبال وسيارة مزودة بقاعدة مناسبة، ليتم تثبيت التمثال الأثري عليها، تحسبا لتعرضه للخدش أو التلف، ولضمان حمايته من الاهتزازات أثناء عملية النقل.









ولفتت إلى خضوع التمثال لبعض أعمال الترميم، بعد استقراره بمتحف الإسماعيلية القومي، كما ستتم متابعة حالته أولا بأول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل التمثال المضبوط، ومن المقرر أن يدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، بعد انتهاء أعمال الترميم.









وأصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأحد الماضي، قرارًا بنقل تمثال شبيه أبو الهول، الذي تم إحباط محاولة بيعه بمركز شرطة أبو صوير، إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.









وكشفت مصادر رسمية، أن القرار صدر بنقل تمثال شبيه أبو الهول واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة نقله ووصوله من مركز شرطة أبو صوير إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي، باستخدام معدات وأدوات خاصة لحمايته من تعرضه للخدش.









كانت مصادر أمنية كشفت تفاصيل واقعة محاولة إحباط بيع تمثال شبيه أبو الهول بنطاق مركز شرطة أبو صوير.









وقالت المصادر إن فيديو على "يوتيوب" كان سببا في الإيقاع بالمتهم، بعد أن عرض فيه التمثال شبيه أبو الهول "سفينكس" كاملًا، وظهرت معه أوراق نقدية فئة 10 جنيهات وأخرى لتقويم ميلادي "نتيجة"، معروض للبيع مقابل 80 مليون دولار.









وأضافت أنه فور انتشار الفيديو، تم تتبعه، وتمكن فريق بحثي من مركز شرطة أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال، رئيس المباحث، من ضبط المتهم والتمثال الذي قام بإخفائه بمنطقة جبلية بالمنايف.









وأوضحت أن وجود أوراق نقدية وتقويم ميلادي، تعتبر طريقة عرض تقليدية لمروجي وتجار الآثار من خلال الإنترنت، بحيث يراها المشتري عند زيارته لمعاينة القطع الأثرية المعروضة ويطمئن لإجراءات البيع وعدم التقليد.









وأرجعت سبب ظهور الأحبال بالفيديو، للتأكيد أن التمثال خرج مباشرة من مكان الحفر، وتم نقله عن طريقها.









وتشكلت لجنة من خبراء وزارة الآثار بموافقة الدكتور مصطفى وزير، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، برئاسة نصر جبريل إبراهيم، وعضوية كل من إيهاب محمد رفاعي، ومحمد صبحي عبد الله، لمعاينة التمثال، وأقرت في تقريرها بأثريته.









كما تشكلت لجنة من اآثار الإسماعيلية برئاسة مصطفى حسن نور، مدير عام آثار الإسماعيلية، وعضوية كل من سامح أحمد هاشم، مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية، وصفية إسماعيل أحمد، مفتشة آثار الإسماعيلية، لمعاينة الموقع الذي قام المتهم بإخفاء التمثال فيه بالمطاعية المنايف بالإسماعيلية، وأقروا بعدم أثرية مكان إخفاء التمثال الأثري.









كانت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، قررت في وقت سابق، في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط في القضية إلى وزارة الآثار ونقله إلى أحد المتاحف الحكومية الذي قرر بدوره نقله إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.