الأردن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي لمقذوف عسكري على جازان

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية إطلاق ميليشيا الحوثي لمقذوف عسكري على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.









وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، الثلاثاء، على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة.







