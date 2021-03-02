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تعليم

محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:23 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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محمد الغزاوى
واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية. 


وتفقد محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من مدارس التعليم الفني.


وشدد المحافظ، خلال جولته بمدرستي أحمد زويل والزهور الصناعية بنات، على أن الدروس الخصوصية خطر يهدد الطلاب، كونها تؤدي لزيادة انتشار وباء فيروس كورونا، وتؤثر بالسلب على شخصيتهم وتنمية قدراتهم المختلفة، مؤكدًا استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على مستقبل وصحة أبنائنا.


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وأكد محافظ بورسعيد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، والتشديد على ارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات، والحفاظ على مسافات التباعد.


وقال إن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، وذلك تزامنا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها المحافظة، والتى توفر مزيدا من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفنى، فى العديد من المشروعات الصناعية بالمحافظة.


وأكد أهمية استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مشيرا إلى أن التعليم الفني هو المستقبل الحقيقي لأبناء المحافظة.
محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني
محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني
محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني
محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني
محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني
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