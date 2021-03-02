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فن

ناهد السباعي تصدم متابعيها بشكلها قبل التصوير..شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:26 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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ندى فكري
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعى فى الصورة و هي تضع ماسك باللون  الاسود علي وجهها و علقت قائلة :" صباح الماسك ، قبل التصوير ".

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
ناهد السباعي تصدم متابعيها بشكلها قبل التصوير..شاهد
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