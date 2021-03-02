ناهد السباعي تصدم متابعيها بشكلها قبل التصوير..شاهد

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ناهد السباعى فى الصورة و هي تضع ماسك باللون الاسود علي وجهها و علقت قائلة :" صباح الماسك ، قبل التصوير ".





وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.