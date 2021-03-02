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محافظات

وجه بسرعة الإصلاح.. محافظ الجيزة يتابع باهتمام تواجد عكارة بالمياه في نطاق حي العمرانية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:08 م
صدى البلد
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محمد الصاحي
يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باهتمام شديد علي مدار الساعة اليات تشغيل خط مياه جديد كأحد مصادر امداد شبكات مياه الشرب لتحسين ضغوط مياه الشرب بمنطقة العمرانية استعدادا لفصل الصيف القادم لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد قامت بأعمال تشغيل الخط لتجربته ومراجعه اتزان المياه بجميع اطراف الشبكة الامر الذي قد ينتج عنه بعض العكارة في المياه ما يستلزم استمراريه الضخ للمياه لحين الانتهاء من نسبه العكارة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة الانتهاء منها للتخفيف علي المواطنين.

من جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الساده المواطنين بضرورة فتح جميع الحنفيات بجميع العقارات والوحدات السكنية وخاصة الجراجات ومداخل العقارات وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياه بصورتها الطبيعية.

وستقوم الشركة بتوفير سيارة مياه شرب نقية في جميع الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال على 125 الخط الساخن من تليفون أرضي لتلبية اي احتياجات للمواطنين علي الفور.
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