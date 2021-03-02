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أخبار العالم

رغم الخسائر الاقتصادية.. ألمانيا تستعد لتمديد إغلاق كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:05 م
ألمانيا تستعد لتمديد
ألمانيا تستعد لتمديد إغلاق كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء، تمديد الإغلاق المتعلق بجائحة كورونا حتى الـ28 من شهر مارس الجاري.

ووفقا لـ "بيزنس انسيدر"، كشفت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تعلن الحكومة الألمانية عن تمديد الإغلاق حتى 28 مارس.

ومن المرجح أن يعلن القرار رسميا حيث تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولاية غدا، الأربعاء، لدراسة القيود الحالية المفروضة في 7 مارس.

وقد تكون هناك بعض التعديلات على قيود الإغلاق، ولكن من المرجح بشكل كبير تمديد الإجراءات العامة في هذه المرحلة.

ووفقا لـ "رويترز"، تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع في يناير حيث أدى الإغلاق المستمر إلى تقليص إنفاق التجزئة في أكبر اقتصاد في أوروبا ، حسبما أظهرت البيانات اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 4.5٪ على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد تراجع مُعدّل بالزيادة بنسبة 9.1٪ في ديسمبر. جاءت قراءة يناير أقل من توقعات رويترز بانخفاض بنسبة 0.3٪.

وقال مكتب الإحصاء: "يمكن تفسير هذا الانخفاض من خلال الإغلاق المستمر لفيروس كورونا ، مما يعني إغلاق العديد من متاجر البيع بالتجزئة منذ 16 ديسمبر 2020". 

وكانت الحكومة الفرنسية قد طلبت، الأحد الماضي، من نظيرتها الألمانية تخفيف قيود إغلاق الحدود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل اتفقت، في وقت سابق من هذا الشهر، مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 على تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس المقبل.

وحذرت ميركل، الثلاثاء  الماضي، من أن بلادها تشهد "الموجة الثالثة" من جائحة فيروس كورونا المستجد.
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