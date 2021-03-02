محافظ بورسعيد يتفقد لأعمال إنشاء مقر تخريد السيارات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اعمال انشاء مقر تخريد السيارات التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية ، رافقة خلالها الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ، وفوزي الوالي رئيس حي الزهور .
وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما ، لافتًا أن المحافظة بدأت بالفعل فى تخصيص مكان لاستيعاب و تجميع السيارات المتهالكة وتخريدها فى المكان المخصص لها ، بجراج حي المناخ ، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة.
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وقدم محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير الي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة اعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية خلال اجتماع مجلس الوزارء برئاسة الدكتورمصطفي مدبولى رئيس الوزارء ، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.