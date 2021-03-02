مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة تعليم فن "التلي" في بيت السناري

يُنظِّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب لتعليم فن التلّي، وذلك خلال شهر مارس، في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بفن "التلي" أحد الفنون الفرعونية القديمة التي توارثتها الأجيال حتى عصرنا الحالي، حيث سيتم التعرف على كيفية استخدام خيوط التلي الفضية في تطريز قطع القماش القطنية، وكذلك طريقة توظيف هذه الخيوط في تزيين الملابس والمفروشات، بالإضافة إلى كيفية الحصول على مشغولات على قدر عالٍ من الدقة والحرفية.

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تقدم الورشة الأستاذة ماجدة عبد الرحيم؛ وهي متخصصة في مجال الحرف والفنون اليدوية وخاصة التراثية، حيث تمتاز أعمالها بالدقة والجمال النابع من البيئة المصرية، وقد قدمت العديد من الورش الفنية لتعليم هذا الفن، كما شاركت في كثير من المعارض بمشغولاتها.





تهدف الورشة إلى الحفاظ على هذا الفن المصري الأصيل من الاندثار، وتعليم المشتركين هواية وحرفة ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، وكذلك تشجيع وتدعيم كل من له هواية تتعلق بالأعمال اليدوية.





تستغرق الورشة 8 محاضرات، بواقع محاضرتين في الأسبوع، يومي الأحد والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مسًاء.

تبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الشباب من الجنسين بداية من 18 سنة فيما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشتركا.