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أخبار البلد

سعفان ومحافظ الإسماعيلية يسلمان 52 عقد عمل لذوي الهمم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان،  واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية 52 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة استكمالا للمرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" والتي تهدف لتدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة ودمجهم في المجتمع، وفرت هذه الفرص مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة 27 محافظة ، وذلك بحضور عزت عمران وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وأحمد جابر مدير المديرية.

ووجه الوزير مديرية القوي العاملة بإعداد بيان بالشركات المستوفاة بنسبة الـ 5% وغير المستوفاة المقررة قانونا لذوي القدرات ، خلال شهر مارس الجاري للتعامل معها بالتعاون مع المحافظة.

وأكد الوزير أن عقد العمل المقدم لهذه الفئة اليوم، إنما هو بداية الخدمات َالرعاية لتلك الفئة، سيتم بعدها تسجيل بياناته الشخصية بالمديرية ومتابعته من قبل الإدارات المعنية لمدة لا تقل عن ٣ أشهر بعد استلامه للعمل، وعمل قناة مفتوحة للتواصل معه لمواجهة وحل المشكلات التي تواجههم في أماكن عملهم بالتعاون مع مختلف الجهات التي يحتاجون للتعامل معها وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

بدوره أشار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية،إلى أن الدولة المصرية تهتم بأبنائها من ذوى القدرات ورعايتهم وتوفير فرص عمل لائقة لهم، كما تم تقديم كراسي متحركة وماكينات للخياطة بما يكلل ذلك الاهتمام لبدء مشروعات خاصة  تتناسب مع حالتهم والتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة. 

سعفان ومحافظ الإسماعيلية يسلمان 52 عقد عمل لذوي الهمم
سعفان ومحافظ الإسماعيلية يسلمان 52 عقد عمل لذوي الهمم
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