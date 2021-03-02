رسائل ومحادثات.. ضبط شخص يروج للدعارة عبر فيس بوك

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.





فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.





وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتبين أنه شخص - مقيم بالجيزة ، وبصحبته ربة منزل- مقيمة بالقاهرة.





وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



