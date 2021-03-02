التخطيط: نسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.. فيديو





وأضافت "مدير وحدة تكافؤ الفرص"، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن وزارة التخطيط وجهت على وجود وحدات لتكافؤ الفرص في الجهات التابعة للوزارة في التنمية الاقتصادية، ومن تلك الجهات التابعة للوزارة: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، معهد التخطيط القومي، المركز الديموجرافى وأيضا معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.





وأشارت "سراج"، إلى أن هدف الوزارة هو تكامل المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا، مع تكامل الرؤي والتوجهات السياسية، مضيفا أن دائما تكون المرأة المصرية متصدرة للمشهد وبالفعل حققت الكثير من الإنجازات، ولكن الوحدة والتعاون تكون بمثابة قوة دفع للمزيد من الجنود.





وأكدت أن وزارة التخطيط تكون عبارة عن وزارة محورية، وبالتالي دورها يكون في غاية التأثير للتعاون مع الجهات المختلفة، كالمجلس القومي للمرأة ومختلف الوزارات ذات الصلة أو موضوعات مشتركة.





وأوضحت، أن المرأة المصرية استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحصل على بعض حقوقها وأن تصل لأعلى المناصب وأنها استطاعت أن تثبت كفاءة كبيرة في العمل لذلك من حقها أن تحصل على المساواة في الفرص والأجور.

قالت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط، إن وزيرة التخطيط تولى اهتمام لمساندة المرأة وتمكينها اقتصاديا، منوها إلى أن الوزيرة تقوم بفرض توجيهات مباشرة لإنشاء وحدة تكافؤ الفرص، وذلك لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى المناصب القيادية، كما أن الوزارة تسعى إلى تشجيع المرأة في التقدم للحصول على المزيد من التدريبات ورفع الكفاءة، كما تشجعها على المشاركة في أنشطة التى تقيمها الوزارة لها.