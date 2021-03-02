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محافظات

رئيس مدينة شلاتين يناقش مع أصحاب المخابز إنتاج رغيف مطابق للمواصفات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

التقى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، بأصحاب المخابز المدعمة وغير المدعمة.


واستهدف اللقاء مناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بإنتاج رغيف خبز صالح لاستخدام للمواطنين طبقا للمواصفات الموضوعة، وكذلك التأكيد على الشهادة الصحية للعاملين بالمخبز ورفع كفاءة المبنى الخاص بالمخبز وأسلوب لتجفيف الخبز المنتج وفرد الرغيف والنظافة اليومية خارج وداخل المخبز وتوقيت توزيع الخبز من الساعة السادسة وليس قبل ذلك.


وأكد اللواء ياسر شعبان أنه بخلاف المرور اليومى بواسطة اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والتموين لوزن الخبز ومراجعة حالته يوميا، ستوقع عقوبة على المخالفين تصل إلى إغلاق المخبز وتحويله إلى مخبز آخر إذا لم يلتزم بالمواصفات.


حضر الاجتماع مندوب من قسم الشرطة والإدارة الصحية والتموين والحماية المدنية وسكرتير مدينة شلاتين.


كما قام رئيس مدينة شلاتين بالمرور على سكان الوديان والمناطق الجبلية والتقى بهم واستمع لاحتياجاتهم، وتم تقديم المساعدات العينية لهم وتم زيارة مناطق "الجرف - ماضي - ايرميب - الدريب"، وتم تقديم مواد غذائية "دقيق، سكر، زيت، عسل، لحوم" وبطاطين وملابس وهدايا  للأطفال  تم توزيعها على الأسر والأطفال.

 

فى السياق ذاته، تم المرور على بعض الآبار للتأكد من عملها ومراجعة موقف الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة موضوعة بالتنسيق مع جمعية أصدقاء الخير وبعض الجهات الأخرى لرفع كفاءة وتطوير جميع الآبار بالمنطقة للمواطنين القاطنين.

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