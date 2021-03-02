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أخبار العالم

وحدة المصير.. إعلامية كويتية: هكذا عبر الشعب الإماراتي عن حبه للملك سلمان وولي عهده

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:55 م
ولي عهد أبو ظبي/
ولي عهد أبو ظبي/ ولي عهد السعودية
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مـيــــس رضـــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بحالة التأييد العربي الواسع لبيان وزارة الخارجية السعودية وتوالي ردود الأفعال المؤيدة للبيان عقب صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، لافتة إلى أن هذه الردود تعكس الدور المحوري والمهم الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المستويين الإقليمي والدولي.


وأوضحت "الرشــــيد"، في تصريحات خــاصة لـــ "صدى البلد"، أن السعودية تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي العربي، لافتة في هذا الصدد إلى تصريحات الشيخ محمد بن ،ولي عهد أبو ظبي، بأن " تهديد أمن واستقرار المملكة هو تهديد للإمارات وأن البلدين في خندق واحد"، والتي تعبر عن وحدة المصير والتضامن مع المملكة ودعمها في إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين ضد اي اعتداء غادر.


وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى الهاشتجات التي أطلقها أبناء شعب زايد والتي لاقت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت تحت عنوان #الإمارات_تحب _سلمان و #كلنا_بن_سلمان، حيث حققت تفاعلًا عكس محبة الشعبين للملك سلمان وولي عهده.

 

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، أعربت عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

 

وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة"، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شئون المملكة الداخلية.

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