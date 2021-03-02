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رياضة

إدراج حجازي ضمن قائمة مميزة في الدوري السعودي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:58 م
حجازي
حجازي
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إسراء أشرف
أشادت صحيفة الرياضية السعوديةـ بمستوى الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، منذ انتقاله لصفوف الفريق في يناير الماضي.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، الثلاثاء، أنه يقتصر حضور المدافعين في قائمة العشرة الأكثر تمريرًا، في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ثلاثة فقط، منهم المصري أحمد حجازي، المنتمي إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

وطبقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أرسل حجازي لزملاءه 968 تمريرة، بينها 4 صنعت فرصًا للتهديف.

ويحل المصري عاشرًا في القائمة عامةً، وثالثًا بين قلوب الدفاع خاصةً بعد الكوري الجنوبي جانج هيو سو، وحسن الحربي، نظيريه في الهلال والعين.

ويعكس الرقم قدرة حجازي على بدء هجمات الاتحاد من الخلف بفضل إجادته التمرير.

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