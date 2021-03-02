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محافظات

صحة الدقهلية تعلن خطة القوافل الطبية العلاجية خلال شهر مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء عن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس ٢٠٢١حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق وذلك في إطار الجهود  التي تبذلها  وزارة الصحة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل الوزارة  أن مديرية الصحة قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة  وستشمل بعضا من  مراكز المحافظة مثل بلقاس، جمصة شربين، ميت غمر وغيرها من  المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن خطة شهر (مارس 2021 م ) تشمل تنفيذ القوافل في قرية 53 أبوماضي مركز بلقاس يومي ١، ٢ مارسوقرية السلول مركز جمصة يومي 5، 6 مارسوقرية  55 أبو ماضي  مركز بلقاس يومي 8، 9 مارس وقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومي 15، 16 مارس وقرية 37 الدرافيل مركز بلقاس يومي 22، 23 مارس وقرية بطرس مركز شربين يومي 29، 30 مارس.

وأوضح وكيل الوزارة أنه أكد على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.
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