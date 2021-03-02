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مهنتك مستقبلك.. سعفان يسلم 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية بالاسماعيلية..صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
سلم محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء ، في إطار زياراته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة ، 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل وحياكة الملابس، السباكة، وصيانة الكهرباء المنزلية، بحضور عزت عمران وكيل وزارة القوي العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير،إنه تم إطلاق وحدات للتدريب المتنقلة في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" تحت رعاية مبادرة "حياة كريمة" لتجوب القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية، للتدريب علي مهن يحتاجها سوق العمل بتلك القرى، لمساعدة الشباب على الحصول على فرص عمل لائقة بمهارتهم التي حصلوا عليها من خلال هذا التدريب، ويمكن على أثرها تنفيذ مشروع صغير في نفس المهنة أو الالتحاق بأي وظيفة مناسبة بإحدى الشركات أو المؤسسات. 

وأضاف الوزير أن اليوم يتم تسليم ١٨ شهادة إتمام التدريب للشباب على المهن الثلاث بعد انتهاء فترات تدريبهم بنظام الساعات التدريبية تحت إشراف مدربين  ذوي مهارة تم اختبارهم بالوزارة ليتولى مسئولية ذلك التدريب.
 




مهنتك مستقبلك.. سعفان يسلم 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية بالاسماعيلية..صور
مهنتك مستقبلك.. سعفان يسلم 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية بالاسماعيلية..صور
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