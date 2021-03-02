هدية السيسي للمتفوقين دراسيا.. خبير تربوي: أقصى تشجيع يحصل عليه الطلاب في عهد رئيس

ثمن الخبير التربوي، الدكتور مجدي حمزة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتفوقين دراسيا سواء بالثانوية العامة أو بـ الجامعات، قائلا: "لأول مرة في تاريخ التعليم المصري يكون هناك تدخل من الرئيس وتقديم حافز بهذا الشكل للمتفوقين من الطلبة، وأن يتفاعل معهم".











وعلم موقع "صدى البلد" من مصادره، أنه سيتم قريبا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتاحة عدد من الشقق السكنية للمتفوقين دراسيا من أوائل الكليات بالجامعات الحكومية المصرية وأوائل الثانوية العامة تشجيعا لهم على تفوقهم.









وأضاف "حمزة"، في تصريحات خاصة، أن توجيه الرئيس يعد أقصى تشجيع منه للمتفوقين، وأن مردود هذا الأمر على الطلاب سيكون كبيرا، متابعا: "لم يتخيل المتفوقون يوما حصولهم على شقة من الدولة كـ تكريم على ما بذلوه من مجهود خلال دراستهم".









ولفت إلى أن الهدية أو التكريم سيكون بمثابة دافع إيجابي لأولياء الأمور وليس الطلبة فقط، معقبا: "الطالبة الأولى على الجمهورية علمي علوم العام الماضي كان والدها يعمل "بوابا"، مع كامل الاحترام والتقدير لها، تخصيص شقة نظير تفوقها أمر في غاية الأهمية ودعم كبير".









وتابع: "أتمنى من الدولة النظر للمدرسين أيضا ليس الطلبة وأولياء الأمور فقط، حيث يكون لهم حوافز تشجيعية لهم للعمل بصورة أفضل".









وعن رأيه في منظومة التعليم الحالية، قال حمزة: "نظامنا التعليمي قبل 5 سنوات كان متواضعا، مصر كانت في المرتبة الأخيرة، لكن مع بداية التطوير وتطبيق نظام التعليم الجديد العامين الماضيين حدثت نهضة قد لا نجنى ثمارها الآن، لكن على المدى الطويل سيكون جيدا جدا".









وعن تطوير المناهج التعليمية، قال حمزة: "يجب إزالة أي زوائد لا تعود بالنفع على الطلبة، خاصة مواد الرياضيات والعلوم"، معقبا: "إذا تم تطوير المناهج بشكل سليم واقتصارها على اللغات والتعليم التكنولوجي، وتماشيها مع متطلبات العصر الحديث، سيكون لها مردود أفضل على المنظومة التعليمية بأكملها".