المرحلة الأولى تشمل 3 محافظات.. معاون الإسكان يكشف تفاصيل تطوير البنية التحتية للصرف الصحي.. شاهد

قال المهندس طارق الرفاعي ، معاون وزير الإسكان للمرافق ، إن تعاون الوزارة مع البنك الدولي والبنك الأسيوي ، في أطار تطوير البنية لشبكات الصرف الصحي بالريف ، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن كانت الدولة تغطي نسبة 12% فقط من خدمات الصرف بالريف ، في عام 2014 .





وأضاف المهندس طارق الرفاعي ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي " ، أنه تم تدبير الإعتبارات المالية الازمة ، والتنسيق مع شركاء التنمية ، بالمرجلة الأولى ، والتي الدقهلية والشرقية والبحيرة .





وأشار إلى أنه تم إختيار أغلب الأماكن التي تطل على مجاري مائية ، في المرحلة الأولى ، بإستثمارات تصل 550مليون دولار ، يستفيد منها 833 ألف نسمة بالمحافظات .





وتابع : البعثة تتابع نسب التنفيذ والمؤشرات التي تدل على الإنتهاء ، وتختلف من محافظة لأخرى .



