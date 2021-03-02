ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المرحلة الأولى تشمل 3 محافظات.. معاون الإسكان يكشف تفاصيل تطوير البنية التحتية للصرف الصحي.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:01 م
تطوير شبكات الصرف
تطوير شبكات الصرف الصحي
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس طارق الرفاعي ، معاون وزير الإسكان للمرافق ، إن تعاون الوزارة مع البنك الدولي  والبنك الأسيوي ، في أطار تطوير البنية لشبكات الصرف الصحي بالريف ، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن كانت الدولة تغطي نسبة 12% فقط من خدمات الصرف بالريف ، في عام 2014 .

وأضاف المهندس طارق الرفاعي ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي " ، أنه تم تدبير الإعتبارات المالية الازمة ، والتنسيق مع شركاء التنمية ، بالمرجلة الأولى ، والتي الدقهلية والشرقية والبحيرة .

وأشار إلى أنه تم إختيار أغلب الأماكن التي تطل على مجاري مائية ، في المرحلة الأولى ، بإستثمارات تصل 550مليون دولار ، يستفيد منها 833 ألف نسمة بالمحافظات .

وتابع : البعثة تتابع نسب التنفيذ والمؤشرات التي تدل على الإنتهاء ، وتختلف من محافظة لأخرى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكان: تطوير 1500 قرية في المرحلة الثانية من «حياة كريمة» ..فيديو

معاون الإسكان: تكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى تصل إلى 150 مليار جنيه

لماذا يتم قطع المياه بالمناطق عند تساقط الأمطار.. الإسكان تجيب

وصلت لـ 37.5% .. الإسكان تكشف مفاجأة عن مشروعات الصرف الصحي بالقرى

بتكلفة 1.15 مليار دولار.. بعثة من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار تتابع برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية

ترشيحاتنا

فقد الذاكرة 3 أيام.. تفاصيل أزمة كريم العراقي مع النادي المصري

هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟ الإفتاء توضح

مصر تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بالسعودية

أحمد موسى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتنمر أيمن ندا

هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن ؟ أمين الفتوى يجيب

رغم المفاجأة.. عبد المنصف يكشف سر التصدي لركلة جزاء الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة أشباح مهجورة.. جولة داخل «أبرد مدينة في أوربا» تصل لـ50 تحت الصفر

نشرة المرأة والصحة.. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوى الرئتين.. والخلايا الجذعية علاج فعال لتساقط الشعر

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد