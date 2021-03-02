نجم الزمالك السابق يتوقع أزمة داخل الفريق بسبب فرجاني ساسي

كشف هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في التجديد لفرحاني ساسي نجم الفريق بمقابل مادي كبير، مؤكدا أن الزمالك سيخلق ازمة كبيرة حال الموافقة على طلبات ساسي المادية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك فريق كبير يمتلك العديد من النجوم المميزين لذلك ففي حال الاستجابة لطلبات ساسي سيطالب باقي نجوم الفريق بنفس الزيادة المادية.





وتابع أن على سبيل المثال طارق حامد يقدم أداء رائع فلماذا لا يحصل على نفس الراتب.





وأكمل أن فرجاني ساسي عليه أن يقدر حب الجماهير له ورغبتها في بقائه داخل الفريق.