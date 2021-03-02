ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق يتوقع أزمة داخل الفريق بسبب فرجاني ساسي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في التجديد لفرحاني ساسي نجم الفريق بمقابل مادي كبير، مؤكدا أن الزمالك سيخلق ازمة كبيرة حال الموافقة على طلبات ساسي المادية.
وأضاف في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك فريق كبير يمتلك العديد من النجوم المميزين لذلك ففي حال الاستجابة لطلبات ساسي سيطالب باقي نجوم الفريق بنفس الزيادة المادية. 

وتابع أن على سبيل المثال طارق حامد يقدم أداء رائع فلماذا لا يحصل على نفس الراتب.

وأكمل أن فرجاني ساسي عليه أن يقدر حب الجماهير له ورغبتها في بقائه داخل الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد العرض القطري.. موقف الزمالك من التجديد لفرجاني ساسي

ساسي بين التجديد والتجميد.. الفتنة و70 مليون جنيه وراء رفض شروط التونسي في الزمالك

من ساسى لزيزو ومصطفى محمد.. نجوم أثاروا الجدل حول رحيلهم من الزمالك

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

الزمالك: فرجاني ساسي لم يوقع لـ بيراميدز

فرجاني يا مزيكا.. مصطفى محمد وعبد الله جمعة يشيدان بأداء ساسي

ترشيحاتنا

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

مصر تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بالسعودية

الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد خاص بالبترول

أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

وحدة المصير.. إعلامية كويتية: هكذا عبر الشعب الإماراتي عن حبه للملك سلمان وولي عهده

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة