اقتصاد السعودية.. برنامج ضيوف الرحمن يوفر حزما مالية لخدمة الحاج والمعتمر

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من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد الله بن علي الخليفة، إلى أن هذه الاتفاقية مع "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، تعد من أهم ركائز برامـج "رؤيـة المملكـة 2030"، وذلك مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين. اقرأ أيضا: الرقابة المالية تسمح لشركات التخصيم بتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش

أبرم برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030" مع مصرف الإنماء، اتفاقية تعاون؛ لتطوير وتقديم خدمات مصرفية وحلول أنظمة مدفوعات متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاعي الحج والعمرة، وذلك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي بن عبد الرحيم كنسارة، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للحاج والمعتمر، إذ سيقدم الشركاء في مصرف الإنماء حلولًا تسهم في تطوير منظومة التعاملات المالية.