جهاز تنمية المشروعات: نستهدف تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز سنويا.. فيديو

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز ساهم في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل 47 ألف عربية، بتكلفة 252 مليون جنيه مصري.









وأضاف الدكتور رأفت عباس، خلال لقائه على فضائية "دي إم سي"، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فإن هناك توجيها لوضع خطة تكاملية، بالتعاون مع وزارة البترول، في تحويل 150 ألف سيارة، للعمل بالغاز الطبيعي.









ولفت إلى أن الجهاز عقد برتوكولين مع "كار تك" و"غاز تك"، تحت مظلة وزارة البترول، في شهر يناير، ويستهدف الجهاز 150 ألف سيارة سنويا.









وأشار إلى أن أي مواطن يرغب في تموين سيارته بالغاز الطبيعي، فإن وزارة البترول أطلقت رسميا أبلكيشن للتعرف على محطات تموين الغاز الطبيعي، أو مراكز التحويل.









وتابع: "التقدم يكون من خلال الرخصة والبطاقة، وعلى حسب كفاءة الموتور، والتي يجب أن تصل لـ 70%، وتأخذ عملية التحويل 6 ساعات على الأكثر".



