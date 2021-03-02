لتغطية خمسة ملايين تاجر وأسرهم.. بروتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والقابضة للتأمين

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بروتوكول تعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين بصفتها المالكة لشركتي (مصر للتأمين ــ مصر لتأمينات الحياة) برئاسة باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، لتقديم تغطية تأمينية متكاملة لخمسة ملايين تاجر ينتسبون للغرف التجارية وأسرهم وممتلكاتهم.









ويشمل البروتوكول التغطية التأمينية للمخاطر التي تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين، بالإضافة إلى تغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة.









ويأتي البروتوكول فى إطار توجهات القيادة السياسية للمشاركة والتعاون الفعال بين الكيانات الاقتصادية والخدمية المختلفة بالدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.







وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وباسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، بحضور لفيف من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وقاسم نصار، العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية، وخالد نامى، العضو المتفرغ للشئون الفنية.











وقال المهندس إبراهيم العربي إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم حزمة من الخدمات المستحدثة للمجتع التجاري.









ويهدف البروتوكول لتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية للتجار من منتسبي الغرف التجارية من خلال التعامل المباشر مع شركات التأمين المملوكة للدولة.









وأكد العربى أن توقيع البروتوكول يعد نجاحا جديدا يضاف لقائمة النجاحات التي استطاع الاتحاد أن يحققها خلال العام الماضى، حيث قدم الكثير من الإنجازات بهدف تيسير أداء الأعمال للتجار والصناع فى جميع أنحاء مصر بهدف دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات التى زاد معها الطموح فى تقديم الأفضل لخدمة المجتمع التجاري.







وأضاف أنه فى ظل العديد من الأحداث المتكررة التى نالت من منتسبى الغرف التجارية وممتلكاتهم كان من الأهمية بمكان أن نوفر الحماية التأمينية لأشخاص التجار وأصحاب المهن والصناع وممتلكاتهم ضد الأخطار التى يتعرضون لها بأفضل خدمة تأمينية، ونتيجة لزيادة عدد منتسبى الغرف التجارية كان من الضرورى البحث عن الأفضل والأوسع انتشارًا على مستوى الجمهورية، ولم نجد أفضل من شركات التأمين المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين لتقديم خدمات تأمينية متميزة للتجار منتسبى الغرف التجارية فى ظل أن المشروع يستهدف خمسة ملايين من منتسبى الغرف التجارية وأسرهم.



وشدد العربى على أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعتبر شريك أصيل فى إحداث النمو الاقتصادى من خلال مساهمتها على مدار أكثر من مائة وعشرون عامًا فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتحملها لمسئولياتها الوطنية بمشاركتها فى العديد من المبادرات التى رعتها القيادة السياسية والتى تهدف إلى رفع المستوى المعيشى وتوفير حماية تأمينية للمواطنين من العمالة الموسمية المؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم.







من جانبه، قال باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن البروتوكول هو الأضخم الذي يتم توقيعه مع مجتمع التجار، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجموعة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حيث إن هذا التعاون سوف ينعكس بصورة إيجابية على توفير أفضل حماية تأمينية لمنتسبى الغرف التجارية فى كل أنحاء مصر.







وأكد الحينى أن شركات المجموعة هى ذراع الدولة لتقديم الخدمات التأمينية الداعمة للاقتصاد الوطنى وما نشهده اليوم من ثقة العملاء وشركاء النجاح هو نتاج مجهودات مبذولة من الإدارة والعاملين لمجموعة الشركات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتى شهدت طفرات فى إعادة الهيكلة المؤسسية التى تم تنفيذها بغرض تقديم أفضل الخدمات التأمينية.







وأضاف أن شركات المجموعة تمتلك من القدرات المالية والبشرية التى تجعلها مصدر ثقة فى تقديم الخدمات التأمينية للمشروعات القومية مثل تأمين محطات الكهرباء العملاقة فى كل أنحاء مصر و مشروعات مترو الأنفاق، فضلا عن تأمين أسطول مصر للطيران وغيرها من المشروعات القومية المختلفة سواء فى مجالات الصناعة والبنية التحتية للمشروعات الجديدة، بالإضافة الى ملايين الأفراد من شرائح المجتمع المصرى وأسرهم.









وأوضح الحينى أن مجموعة الشركات المملوكة للقابضة للتأمين شاركت فى العديد من المبادرات برعاية القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية والتى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وعلى سبيل المثال: شهادات أمان للعمالة الموسمية والمؤقتة، ودعم العمالة الموسمية غير المنتظمة فى ظل جائحة ڤيروس كورونا، ودعم الجيش الأبيض (الأطباء)، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية لبعض المستشفيات، بالإضافة إلى دعم مبادرة القيادة السياسية لإحلال السيارات.







وشدد على أن التأمين على التجار يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونتابع باهتمام المجهودات المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والإنجازات التى حققها والمبادرات التى نفذها بهدف رفع مستوى معيشة التجار من منتسبى الغرف التجارية، والتى أعطتنا الثقة فى نجاح التعاون مع الاتحاد مع حرص شركاتنا على تقديم أفضل الخدمات التأمينية للتجار.

