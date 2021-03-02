نجار مسلح يطعن زميله فى بلقاس بسبب خلافات الجيرة

أصيب نجار مسلح بطعنه نافذه بالصدر على يد جاره بقرية السماحيه الكبرى التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لخلافات جيرة بينهم.





وكان إخطارا قد وردلمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول رضا نبيه أحمد محمد ٢٦ عاما نجار مسلح ومقيم قرية " السماحية الكبري " دائرة مركز بلقاس ، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الخلف بالجانب الأيسر" ادعاء تعدي".





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم المدعو عبد المحسن عماد عبد المحسن ٢٣ عاما نجار مسلح، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح ابيض " مطواة" بحوزته وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة .





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة بلقاس وجار العرض علي النيايبة العامة لمباشرة التحقيقات.