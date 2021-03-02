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تعليم

رئيس جامعة طنطا: توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:19 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة قرر فى جلسته الأخيرة تشكيل لجنة برئاسة ‏الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع لوضع خطة بالتنسيق مع محافظة الغربية لبرامج القوافل الشاملة والتى تقدم خدمات طبية وثقافية واجتماعية وتقديم مساعدات انسانية، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية لخدمة أهالينا بالقرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.


وأعلن رئيس الجامعة عن توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم خدمات طبية متميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي لجامعة طنطا، وإيمانًا بمسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع.

وأوضح أن القوافل الطبية تضم نخبة من الأساتذة فى كلية طب طنطا وتشمل تخصصات الجراحة العامة، العظام، وجراحة الأطفال، والمخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة،، والباطنة، والصدر والأشعة والأسنان، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الدواء بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لإجراء الجراحات لها بالمجان.
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