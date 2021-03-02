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تعليم

رئيس جامعة طنطا: إعادة هيكلة الصناديق الخاصة ودعم منظومة الشمول المالي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إعادة الهيكلة المالية لصناديق الحسابات المالية الخاصة بالجامعة، وذلك بهدف توحيد وتحديد أوجه الصرف .


وأكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة الشمول المالى بالجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمى ورقمنة خدمات التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ودعم البنية التحتية التكنولوجية بمواصفات عالمية، وتقديم كافة التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونيًا . 

وأضاف الدكتور محمود ذكى، أنه يسعى أيضًا إلى رقمنة مستشفيات طنطا الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بمحافظات الدلتا، وميكنة مشروع العلاج على نفقة الدولة وتطوير العيادات الخارجية.
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