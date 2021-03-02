رئيس جامعة طنطا: إعادة هيكلة الصناديق الخاصة ودعم منظومة الشمول المالي

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إعادة الهيكلة المالية لصناديق الحسابات المالية الخاصة بالجامعة، وذلك بهدف توحيد وتحديد أوجه الصرف .









وأكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة الشمول المالى بالجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمى ورقمنة خدمات التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ودعم البنية التحتية التكنولوجية بمواصفات عالمية، وتقديم كافة التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونيًا .



