استشاري مناعة: ارتفاع حالات الفيروس المتحور وقلة الحالات الحرجة.. فيديو

قال الدكتور جعفر هيكل، أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي، إن الفيروس ما زال في صورة انتشار مستمر بين السكان، ولكن نسبة الحالات الحرجة قلت كثيرا على الصعيد العالمي، منوها إلى أن أصبح الفيروس ينتشر بشكل متحور جديد، حيث أن ارتفعت حالات الفيروس المتحور.





وأضاف "أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي"، عبر سكايب في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن يوجد هناك العديد من الأسباب لتواجد حالات فيروس كورونا المستجد، بالرغم من وجود العديد الأشخاص التي تحصل على لقاح الفيروس، وذلك لأن يمكن إصابة الأشخاص التي تحصل بالفعل على فيروس كورونا بفترة، فلذلك ينصح جميع المواطنين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامتهم.





وأشار "هيكل"، إلى أن فعالية اللقاحات حالية جيدة، حيث أن تصل فعاليتها إلى أكثر من 50%، مضيفا أن كل بلد لديها سياسة خاصة مع المواطنين في تناول تلك اللقاحات، لافتا إلى أن يجب تلقيح شامل لكل من يحصل علي اللقاحات وخاصة للمسافر من بلد إلى بلد.











ولفت إلى أن كثيرًا من العوامل قامت بتفسير الحالة الوبائية لكورونا علميا بالنسبة إلى التشخيص، الحالة الوبائية أو ارتفاع التلقيح، خاصة بظهور سلالات جديدة سواء فى بريطانيا، أو البرازيل، ولابد من الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.





ونوه بأن دول العالم مازالت فى إطار تلقيح شامل لوقف جائحة كورونا خاصة أن هذا الوباء شكل تأثيرا خطيرا على كافة دول العالم سواء فى نسب الوفيات أو الإصابات.