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أخبار البلد

الفلاحين: ننتظر بفارغ الصبر إنشاء نقابة مهنية موحدة تحفظ حقوقنا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن انشاء نقابة موحدة للفلاحين والمنتجين الزراعيين يحمى حقوق الفلاح التى تم إهدارها منذ سنوات وحماية ماء وجوههم  ، موضحا أن موافقة البرلمان على انشاء تلك النقابة ليست للمرة الأولى ، وقد تم الموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الماضية وتم عرضه على اللجنة العامة ولكن لم يخرج إلى النور .


وتمنى "أبو صدام" خلال تصريحات ل"صدى البلد" ، أن يكون هناك جدية فى خروج نقابة للفلاحين المهنية للنور ليكون لها دور فى توحيد صفوف النقابات المستقلة ويكون للفلاحين صوت واحد يعبر عن آرائهم .


وأشار إلي أن نقابة الفلاحين ستكون مميزة وسط النقابات الأخرى ، حيث أنها الأكبر عددا وسط النقابات ، خاصة أن صوت النقابات المستقلة غير مسموع لدى الحكومة .


وأوضح أن المادة 29 من القانون المصرى يلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين مع الحفاظ على هامش ربح لهم ، وتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية بالتعاون مع النقابات المعنية والاتحادات للفلاحين وهنا يأتى أيضا دور هام للنقابة .


ونوه إلي أن نقابة الفلاحين لها دور كبير فى سن وتشريع القوانين الخاصة بالفلاحين ، وسيكون لها شروط قوية بحيث لايدخل النقابة سوى الفلاحين فقط ، معلقا :"ننتظر بفارغ الصبر توحيد صفوف الفلاحين " .


وأكد أن أهم مواد قانون النقابة أنه لا يمثل عضو من النقابة أمام النيابة إلا بوجود عضو ممثل للنقابة ، كما سيتم إرسال مبعوث من النقابة للبعثات الخارجية ، والمشاركة فى أى اجتماعات للدولة بصفة رسمية ، وسيكون هناك معاش وتأمين صحى جيد للفلاحين . 

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