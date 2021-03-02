الفلاحين: ننتظر بفارغ الصبر إنشاء نقابة مهنية موحدة تحفظ حقوقنا

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن انشاء نقابة موحدة للفلاحين والمنتجين الزراعيين يحمى حقوق الفلاح التى تم إهدارها منذ سنوات وحماية ماء وجوههم ، موضحا أن موافقة البرلمان على انشاء تلك النقابة ليست للمرة الأولى ، وقد تم الموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الماضية وتم عرضه على اللجنة العامة ولكن لم يخرج إلى النور .





وتمنى "أبو صدام" خلال تصريحات ل"صدى البلد" ، أن يكون هناك جدية فى خروج نقابة للفلاحين المهنية للنور ليكون لها دور فى توحيد صفوف النقابات المستقلة ويكون للفلاحين صوت واحد يعبر عن آرائهم .





وأشار إلي أن نقابة الفلاحين ستكون مميزة وسط النقابات الأخرى ، حيث أنها الأكبر عددا وسط النقابات ، خاصة أن صوت النقابات المستقلة غير مسموع لدى الحكومة .





وأوضح أن المادة 29 من القانون المصرى يلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين مع الحفاظ على هامش ربح لهم ، وتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية بالتعاون مع النقابات المعنية والاتحادات للفلاحين وهنا يأتى أيضا دور هام للنقابة .





ونوه إلي أن نقابة الفلاحين لها دور كبير فى سن وتشريع القوانين الخاصة بالفلاحين ، وسيكون لها شروط قوية بحيث لايدخل النقابة سوى الفلاحين فقط ، معلقا :"ننتظر بفارغ الصبر توحيد صفوف الفلاحين " .





وأكد أن أهم مواد قانون النقابة أنه لا يمثل عضو من النقابة أمام النيابة إلا بوجود عضو ممثل للنقابة ، كما سيتم إرسال مبعوث من النقابة للبعثات الخارجية ، والمشاركة فى أى اجتماعات للدولة بصفة رسمية ، وسيكون هناك معاش وتأمين صحى جيد للفلاحين .