لم تذهب للمدرسة .. شابة تحصل على الماجستير بعد شهادة محو الأمية .. شاهد

قالت سناء عبد الجواد ، حاصلة على الماجستير فى القانون العام من شهادة نحو الأمية ، إنها عاشت طفولتها فى عزبة تفتقر لكافة الخدمات ، و كان أهلها يخشون عليها من الذهاب للمدرسة التي تبعد كثيرا عن مكان المعيشة .









وأضافت سناء عبد الجواد ، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنها فى عمر الـ 13 سنه حصلت على ورقة ملقاه مكتوب فيها الحروف الابجدية فبدأت فى حفظها .





وأشارت إلى ان شقيقها الصبى عندما كان مسموح له الذهاب للمدرسة والتعليم ، بدأت تتعلم منه القراءة ، لافتة إلى أن التعليم كان حلما بالنسبة لها.





وتابعت أنها عندما كبرت تعرفت من خلال صديقة لها على فصول محو الأمية ، مشيرة إلى انها تعلمت القراءة والكتابة وحصلت على شهادة محو الأمية .



