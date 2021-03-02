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لم تذهب للمدرسة .. شابة تحصل على الماجستير بعد شهادة محو الأمية .. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:50 م
سناء عبد الجواد
سناء عبد الجواد
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ريهام فيكتور
قالت سناء عبد الجواد ، حاصلة على الماجستير فى القانون العام من شهادة نحو الأمية ، إنها عاشت طفولتها فى عزبة تفتقر لكافة الخدمات ، و كان أهلها يخشون عليها من الذهاب للمدرسة التي تبعد كثيرا عن مكان المعيشة .


وأضافت سناء عبد الجواد ، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنها فى عمر الـ 13 سنه حصلت على ورقة ملقاه مكتوب فيها الحروف الابجدية فبدأت فى حفظها .

وأشارت إلى ان شقيقها الصبى عندما كان مسموح له الذهاب للمدرسة والتعليم ، بدأت تتعلم منه القراءة ، لافتة إلى أن التعليم كان حلما بالنسبة لها.

وتابعت أنها عندما كبرت تعرفت من خلال صديقة لها على فصول محو الأمية ، مشيرة إلى انها تعلمت القراءة والكتابة وحصلت على شهادة محو الأمية .

وأكدت انها أكملت إعدادي وثانوي عام منازل ، إلى جانب عملها على ورق البردى وإدخال بعض الأموال التى تساعدها على تحقيق حلمها فى الحصول على  الماجستير فى القانون العام.
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