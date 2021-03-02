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محافظات

ضبط 500 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر برشيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:13 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بقيادة بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حملة مكبرة  بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة الغذائية والتفتيش الصيدلي بنطاق مركز ومدينة رشيد والتي أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ٥ محضر لحوم مكشوفة بمحلات الجزارة كما تم تحرير العديد من محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- ضبط ٥٠٠ عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر - ٧٠ عبوة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية - ٧٥ كيلو أرز منتهي الصلاحية - ٢٥ عبوة منظفات ملابس منتهى الصلاحية - ١٠ كرتونة ملبن مجهولة المصدر - ٢٠ كجم شاي مجهول المصدر - ٥٠٠ أقلام سبورة منتهية الصلاحية - ضبط مخبز مدعم يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- ضبط ٢٠٠٠ عبوة تقريبا أدوية بمخزن غير مرخص وتم التحفظ على المحزن وتشميعه بالشمع الأحمر  - ضبط أصناف صيدلية بدون فواتير وبيانات منتهية الصلاحية

- تم المرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري بها تم إحالة ٣ من الموظفين للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني.

- مصادرة ٤٧ شيشة و ٢ شيكارة فحم و١٤ كرسى.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الماضي الإثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة بإجمالي وزن 200 كجم داخل أحد مصانع إنتاج اللحوم المصنعة ومنتجاتها  بدون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية و غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة


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