مصرع شاب وطفل فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى شاب وطفل مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعى على طريق الستامونى /ابو حسن التابعة لمركز الستامونى بالدقهلية





وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيان على طريق ( الستامونى / أبوحسن ) أمام كوبرى قرية " أبوحسن " دائرة مركز الستامونى .



وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم ( د هـ ص ٥١٢٣ بيك أب ) قيادة سامى ياقوت عبداللاه فرج ٤٧ عاما سائق ، ومقيم بندر الستامونى متوقفة على جائب الطريق بإتجاه الستامونى و جرار زراعى بمقطورتين ( بدون لوحات معدنية) قيادة إسماعيل إبراهيم سعد صالح ٣٦ عاما سائق ومقيم بندر الستامولى بذات الإتجاه ٠



وتبين ان سبب الحادث إنفلات المقطورتين من الجرار وإنحرافهما وإصطدمهما بالسيارة من الخلف ونجم عن ذلك وفاة كلا من أحمد عبدالهادى محمد القصبى ٢٥ عاما حداد مسلح كان متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة و محمد مسعد عطية خليفة ١٠ أعوام تلميذ تصادف تواجده بمكان الحادث ويقيمان قرية " أبوحسن " دائرة مركز الستامولى وتم نقل جثمان المتوفيان إلى مستشفى بلقاس المركزى.





وبسوال قائدى المركبتين وكلا من عم المتوفى الأول القصبى محمد القصبى بغدادى فلاح ووالد المتوفى الثانى مسعد عطية خليفة ٥٢ عاما عامل ويقيمان بذات القرية أيدوا مضمون الفحص وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفيين يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم كامل بالرأس ولا توجد شبهة جنائية.





و لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق وتم التحفظ على المركبتين وقائديهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٩٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة الستامونى وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.