فى حال تعرضك للعنف.. قومي المرأة يوضح الخطوات الواجب اتباعها

يقدم مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة، الدعم للنساء طوال الوقت ويتلقى عبر الإيميل والخط الساخن الشكاوى ومن ثم يتحرك لتقديم المساعدات خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية يوفر المجلس محامى مجانًا يتابع مع صاحبة الشكوى.





وقد أعلن المكتب عن تقديم الدعم والمسانده القانونية اللازمة ، لهؤلاء الفتيات ولجميع الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن ، من خلال أرقام مكتب الشكاوي، مع التأكيد على السرية التامه لجميع البيانات والمعلومات التى يتلقاها المكتب من الضحايا .





جدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر 15115 يوميا من الساعه ال9 صباحا حتي الساعه ال9 مساءً ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، او على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :









وقالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، إن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة للسيدات والفتيات، ويجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التى تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية ، العنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل.



