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محافظات

بالأسماء.. محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات لرؤساء قرى أبوحمص

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرار رقم ٣٥٩ لسنه ٢٠٢١ والخاص بحركة تنقلات رؤساء القرى بمركز ومدينة أبوحمص على أن يكون التكليف لمدة 6 أشهر ، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية ومحاربة الفساد الإداري ، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتتضمنت حركة التنقلات الآتي:-

- إبراهيم حسن إبراهيم علام رئيس قرية بطورس بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بركة غطاس بمركز ومدينة أبو حمص

- عبد الكريم عبد الصادق عبدالكريم شعبان  رئيس قرية بركة غطاس بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بطورس بمركز أبو حمص

- على عبد الرازق على عبد الرحمن المشد رئيس قرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بلقطر بمركز أبو حمص

- حسن نعيم محمد يوسف رئيس قرية قافله بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بسنتواي بمركز أبو حمص

- عبد العاطى آمين عبدالله الغنيمي سكرتير قرية بسنتواي بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية جواد حسني بمركز أبو حمص

- عبد الحليم سعد بسيوني الحلاج  باحث قانوني بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص للعمل رئيسا لقرية قافلة بمركز أبو حمص

- محمد ابراهيم علي عمر سكرتير قرية كوم القناطر بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص

- مرفت عيسى عبد الحليم البربري رئيس قرية كوم القناطر بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص

- حامد محمد حامد حمد رئيس قرية دمسنا بمركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية دمسنا بمركز أبو حمص

- هاني سعيد إسماعيل رمضان رئيس قرية جواد حسني بمركز أبو حمص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص

- شعبان عيد احمد طعمية رئيس قرية بلقطر لمركز أبو حمص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص

- عبد المجيد محمد محمود خضر رئيس قرية بسنتواي بمركز أبو حمص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

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