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تعليم

حسام الملاحي: الجامعات المصرية طبقت التعليم الهجين في زمن قياسي ببراعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:17 م
رئيس جامعة النهضة
رئيس جامعة النهضة
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نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعات المصرية قامت بدور غير مسبوق فيما يخص الإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على الطلاب والأساتذة والعاملين وحتى الأن مر الأمر بسلام بمرور أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

 

وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "ليس هناك شكاوى ونقبل أعذار الطلاب الذين لديهم شكورى فيما يخص أعراض الأشتباه ونسهل المأمورية على الطالب والموظف والأستاذ في حالة ما يكون قلق من الإصابة".


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وأشار إلى إن التعليم الهجين يطبق في العالم كله منذ وقت طويل ولمن ذات الحاجه له خلال الفترة الماضية لكنه موجود بالفعل وكان في مصر منذ فترة وتوقف لظروف ومن بعدها عاد مرة أخرى لمن هو حقيقة موجوده في كل جامعات العالم.

 

وأوضح أن الجامعات المصرية استطاعت في زمن قياسي ان تقود فكرة التعليم الهجين ببراعة وبسرعة شديدة ولم نعد نرى أي شكاوى من الطلاب المعنى المفهوم ومن المؤكد أنه مازال هناك بعض المشاكل بالتعليم عن بعد ولكن أي سليبات نعمل على تجاوزها.

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